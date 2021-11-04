Artpak образован в 2009 году и специализируется на производстве гибкой полимерной упаковки и самоклеящихся этикеток. Азербайджанская компания стала первой в мире, закупившей гибридное аналогово-цифровое оборудование для печати этикетов и упаковок.

Оборудование приобретено у российской компании B2print. По словам одного из учредителей Artpak Ильгара Мамедова, отныне азербайджанские производители товаров могут не обращаться за этикетками и упаковками к иностранным фирмам – самый современный и высококачественный продукт теперь можно производить и в Азербайджане.

«Я живу в России, и мы активно применяем российский опыт в нашей стране, - говорит Ильгар Мамедов. – В Азербайджане данный бизнес получил серьезное развитие. Оборудование, которое вы тут видите, уникальное. Оно произведено в Италии и Швейцарии, и ему нет аналогов в мире.

Также хочу сказать, что в Азербайджане созданы все условия для развития бизнеса, за что хотелось бы поблагодарить руководство страны. Мы, азербайджанцы, проживающие зарубежом, всегда стараемся оказывать поддержку нашей Родине. Artpak помогал и в борьбе с коронавирусом, и во время Отечественной войны. Спасибо господину президенту и нашей армии за эту победу!».