Компания Artpak завезла в Азербайджан уникальное оборудование Впервые в мире!
Сегодня состоялась презентация, организованная компанией Artpak и посвященная приобретению уникального оборудования, аналогов которому нет в мире.
Artpak образован в 2009 году и специализируется на производстве гибкой полимерной упаковки и самоклеящихся этикеток. Азербайджанская компания стала первой в мире, закупившей гибридное аналогово-цифровое оборудование для печати этикетов и упаковок.
Оборудование приобретено у российской компании B2print. По словам одного из учредителей Artpak Ильгара Мамедова, отныне азербайджанские производители товаров могут не обращаться за этикетками и упаковками к иностранным фирмам – самый современный и высококачественный продукт теперь можно производить и в Азербайджане.
«Я живу в России, и мы активно применяем российский опыт в нашей стране, - говорит Ильгар Мамедов. – В Азербайджане данный бизнес получил серьезное развитие. Оборудование, которое вы тут видите, уникальное. Оно произведено в Италии и Швейцарии, и ему нет аналогов в мире.
Также хочу сказать, что в Азербайджане созданы все условия для развития бизнеса, за что хотелось бы поблагодарить руководство страны. Мы, азербайджанцы, проживающие зарубежом, всегда стараемся оказывать поддержку нашей Родине. Artpak помогал и в борьбе с коронавирусом, и во время Отечественной войны. Спасибо господину президенту и нашей армии за эту победу!».
Представитель компании B2print Сергей Кузин заявил, что пока российские компании раздумывали над приобретением данного оборудования, Artpak оказался гораздо проворнее, став первой компанией в мире, которая приобрела «гибрид».
«Это приобретение даст большой толчок развитию производства этикеток и упаковок в Азербайджане», - подчеркнул Сергей Кузин.
На презентации присутствовали также вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев, генеральный директор Азербайджанской промышленной корпорации Кямран Набизаде, заслуженный тренер Азербайджана, известный специалист по вольной борьбе, глава спортивного отдела Спортивного олимпийского центра «Серхедчи» Фирдовси Умудов, знаменитые борцы Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов, Расул Чунаев и другие гости.
Адиль Алиев в своей речи уделил особое внимание тому, что компания Artpak неоднократно оказывала посильную помощь азербайджанской армии в дни Отечественной войны в Карабахе. «И сегодня накануне годовщины триумфальной победы Азербайджана мы не можем не радоваться тому, что Artpak развивается и продолжает работу во благо страны», - заявил депутат.
Кямран Набизаде отметил условия, созданные в Азербайджане, для развития малого и среднего бизнеса. «Радует, что сегодня наши компании имеют возможность приобретать самое современное оборудование и развиваться».
Фирдовси Умудов в ходе своего выступления подчеркнул важность того, что азербайджанская компания первой в мире закупила гибридное оборудование и отвечает всем современным требованиям. «Мы собрались тут за несколько дней до Дня победы. Год назад азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего добилась исторической победы, которая вернула нам наши исконные территории. Я как полковник-лейтенант Государственной пограничной службы не могу не отметить помощь моего друга Ильгара Мамедова и компании Artpak азербайджанской армии и, в частности, нашим пограничникам, защищающим рубежи страны на освобожденных от оккупации землях. Пусть наши шехиды покоятся с миром, а ветеранам войны желаю здоровья! Мы всегда готовы поддерживать наших ветеранов», - сказал Фирдовси Умудов.
В заключение Ильгар Мамедов и Адиль Алиев перерезали символическую красную ленту в знак запуска работы нового оборудования.