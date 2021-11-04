За что ни берутся – везде получается своя Аль-Каида, а то и вовсе ИГИЛ. Которые потом, выйдя из подчинения американских кураторов, делали все возможное, чтобы вонзить кинжал в спину тех, кто еще вчера за большие деньги их вооружал и пестовал. И сколько бы не старался Вашингтон воплотить в регионе принцип «может быть, он сукин сын, но это наш сукин сын» - всякий раз дело заканчивалось тем, что сын оказывался крайне неблагодарным.

Американцы умели играть в прокси. В 80-е годы прошлого столетия, создав «эскадроны смерти» в Латинской Америке они успешно подавили коммунистическую угрозу на своем заднем дворе. Удалось им это и в Юго-Восточной Азии, и на африканском континенте – вот только на Ближнем Востоке и в Северной Африке у них с этим категорически не ладится.

Террористы YPG/PKK, начавшие действовать от имени Сирийских демократических сил (СДС) по требованию США, инициировали создание новой вооруженной группировки к востоку от реки Евфрат. При этом основную часть нового подразделения планируется сформировать из боевиков арабского происхождения, а оставшуюся – из небольшого числа курдов. Новая вооруженная группировка получила название «Гвардия Аль-Джазиры».

С «Гвардией Аль-Джазиры» произойдет то же самое. Цели этой группировки – по сути, создание вооруженного арабско-курдского альянса – заявлены самые благородные: сдерживание расширения влияния Турции на сирийские курдские анклавы вблизи границы и препятствие возрождению ИГИЛ в приграничных с Сирией районах Ирака. Но их исполнение – самое отвратительное, поскольку союз арабов и курдов больше напоминает союз «ужа и ежа», который ничем хорошим не закончится.

И месячный оклад рядового бойца этой группировки в размере 820 тысяч сирийских лир, что составляет примерно 230 долларов США, вполне прилично для местных реалий, делу не поможет. Как и участие в ее формировании влиятельных местных арабских племен Шаммар и аль-Джарба. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», - писал классик, а именно так американцы и поступают, ставя в один строй и курдов, и арабов. Забывая о том, что у них совершенно разные установки.

Для сирийских курдов нет ничего важнее, чем широкая автономия, а кто им ее предоставит, США или сам Башар Асад, дело десятое. И арабские племена, христиане, езиды, армяне и другие этнические группы, которые они стремятся включить в свои ряды – для них не союзники, а попутчики.

Все просто. На международном уровне, а также в ходе секретных переговоров с Москвой и Вашингтоном, между которыми в прошлом месяце курсировал Ильхам Ахмед, глава политического крыла Сирийских демократических сил, уверять всех, что администрация в сирийских курдских анклавах жуть как эксклюзивна. Более того – берет под защиту тех, кто проживает вблизи ее территорий. В реальности же будут формироваться курдские органы власти, спецслужба и вооруженные формирования. А доля остальных – работать на курдскую государственность или автономию – нужное подчеркнуть.

Арабы все это прекрасно понимают, и не хотят ни воевать за курдов, ни отстаивать их интересы на полях сражений с ИГИЛ или войсками Асада. Поэтому насильственный призыв их молодежи в «Гвардию Аль-Джазиры» редко обходится без перестрелок и демонстраций протеста. Арабские племена скорее покинут Сирию, в которой оказались между молотом, иранскими прокси, отбирающими их земли и имущество, и наковальней – курдскими группировками, пытающимися использовать их в качестве «смазки для штыков», заставляя воевать за чужие интересы.

А арабская молодежь, которой все же не удалось избежать мобилизации в «гвардию», непременно выучится. Получит подготовку, форму, оружие. Вот только куда она после этого двинется – большой вопрос. Во всяком случае, в ИГИЛ их примут с радостью. А в Вашингтоне опять будут причитать, что кого-то не того воспитали…