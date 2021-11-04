Зима близко: жители отдаленного села в Кедабеке рассказали об отсутствии газа

Жители села рассказали руководству ПО «Азеригаз» и Исполнительной власти района о том, что газификация села Дерегумлу завершилась, однако в новом жилом массиве, который был заселен позже на отдаленной территории, они сталкиваются с трудностями из-за отсутствия природного газа, особенно в суровые зимние месяцы.

Очередная акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз» прошла в отдаленном селе Дерегумлу Кедабекского района, сообщает пресс-служба ПО.

Местные жители, воспользовавшись возможностями «Передвижной приемной», попросили обеспечить газом еще 30 частных домов.

Все обращения в связи с проблемами и предложениями были зарегистрированы для представления их генеральному директору ПО Руслану Алиеву.

В Кедабекском районе 109 жилых массивов, 71 из них газифицирован.