Убийство в доме брата депутата Саттара Мехбалыева

Мехбалыев скончался еще в марте 2018 года, и особняк в настоящее время принадлежит его сыну Сулиддину.

Убийство произошло в ночь на 29 сентября. Мужчина, имя которого пока официально не подтверждено следствием, проник на виллу с целью совершения кражи. Заметивший это охранник Рамин Алиханов ударил несостоявшегося грабителя ломом по голове. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем Алиханов захоронил тело во дворе соседнего нежилого дома. После раскрытия преступления Р.Алиханов арестован.

Саттар Мехбалыев приходится сватом бывшему заведующему отделом Администрации президента Али Гасанову. Зять Гасанова, Исфандияр Мехбалыев, долгие годы занимал должность начальника управлений полиции Ясамальского, Хазарского и Гарадагского районов Баку. Позже по собственному желанию был уволен со службы в правоохранительных органах. Сообщается, что Исфандияр Мохбалиев уже проживает за границей.