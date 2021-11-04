Хватит ли денег на полуразвалившийся сарай Степы Мовсесяна в Азербайджане?

На пресс-конференции Татоян указал на крупномасштабной карте место расположения сарая, подробно описал детали пролегающей там границы и добавил, что речь идет о «грубейшем нарушении человеческого достоинства».

Следует напомнить, что 30 лет назад, когда Армения оккупировала территории Азербайджана и убедила граждан, они будут принадлежать им всегда, поскольку являются «исконно армянскими», многие в это искренне поверили и, подобно Степе Мовсесяну, начали застраивать чужую землю домами и всякого рода подсобными постройками.

Судя по относительно сносному состоянию сарая, половина которого осталась на территории Азербайджана, Степа Мовсесян оказался куда более приличным гражданином Армении, нежели тысячи его соотечественников, а также армян из Ливана, которые, покидая в ноябре 2020 года Кельбаджар, Лачын и Агдам, безжалостно сжигали собственные дома, вырубали деревья и увозили с собой даже оконные рамы, дверные ручки и унитазы.

И вот что любопытно: омбудсмен Арман Татоян обратился за справедливостью к мировому сообществу спустя всего несколько дней после того, как правительство Армении выделило из госбюджета 420 миллионов драмов на строительство в Шурнухе жилого квартала из тринадцати зданий, в одном из которых наверняка поселят и ныне обездоленного Степу Мовсесяна.

Столь радужные перспективы как-то не вяжутся с озабоченностью армянского омбудсмена. Почему, в разгар мирового энергетического кризиса и дискуссии об угрозах глобального потепления, Арман Татоян решил переключить внимание мирового сообщества на судьбу полуразвалившегося сарая Степы Мовсесяна? Не потому ли, что омбудсмен Армении хорошо знает, что львиная доля 420 миллионов драмов, ассигнованных под жилье в Шурнухе, как, впрочем, и сотни миллионов долларов из госбюджета и помощи диаспоры для строительства школ, приобретения медицинского оборудования, выплат военным и прочее, армянские чиновники традиционно «распилят» и «оприходуют»? Причем так капитально, что, не исключено, не хватит денег даже для пристройки половины сарая Степы Мовсесяна.

Для справки: только за период с 2004 по 2013 годы армянские чиновники незаконным путем вывезли из своей страны 9,8 млрд долларов.