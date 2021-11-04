На освоение Кабмина в огромном правительственном комплексе ас-Сиси отвел полгода. За это время будут выявлены возможные слабые стороны работы в новой административной столице, что позволит их устранить, после чего, надо понимать, туда отправятся и все остальные: президентский офис, прочие государственные учреждения и дипломатические представительства.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение премьер-министру Мустафе Мадбули подготовить все для того, чтобы с 1 декабря правительство начало переезжать на новое место – в специально отстроенный город в сорока пяти километрах к востоку от Каира.

Открытие новой столицы, которое должно символизировать старт как бы нового государства, ас-Сиси обещал к концу 2021 года и обещание держит. Хотя в 2015 году, когда было официально заявлено об этом проекте, в успех верили немногие. Все-таки Египет является очень бедной страной, и, казалось, ему эти амбициозные планы не по силам. Только на начальном этапе потребовалось 19 миллиардов долларов. Потом цифра дошла до 58 миллиардов, но называют и более высокие оценки.

Между тем египтяне справились, хотя первоначально заявленное финансовое участие ОАЭ и не состоялось. Зато в проект активно вошел Китай, который взял на себя строительство целого ряда важных и престижных объектов, в частности делового центра с Iconic Tower, самым высоким зданием Африки – 345 метров. Это будет жемчужина среди двух десятков других небоскребов. Дорожную инфраструктуру помогли построить немцы. В городе будет аэропорт, опера, большой спортивный комплекс. В компании «Административный капитал для городского развития», которая осуществляет надзор за реализацией проекта, 51% принадлежит армии.

Всего новая столица будет вмещать до семи миллионов жителей, что позволит, как рассчитывают, немного разгрузить 22-миллионный Каир и создать тысячи новых рабочих мест. Население Египта растет колоссальными темпами, еще в 2005 году тут проживало 75 миллионов, а сейчас уже больше ста миллионов человек. В Каире к 2050 году ожидается 50 миллионов жителей.

С названием чудо-города пока окончательно не определились: до 18 ноября будет проходить конкурс среди граждан страны на лучший вариант. Три лучших будут премированы от 10 тысяч до 50 тысяч египетских фунтов (от 640 долларов до 3,2 тысячи долларов).

Критики обвиняют ас-Сиси в тщеславии и непозволительных для такой бедной страны тратах, но, с другой стороны, он в чем-то прав: покончить с бедностью у руководства Египта нет никаких ресурсов, зато можно оставить о себе долгую память. Как сделали за тысячи лет до них фараоны.