Общественное телевидение Азербайджана продемонстрировало очередной фильм из серии документальных фильмов, где рассказывается, как различные рода войск азербайджанской армии вели боевые действия в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На этот раз в фильме рассказывается о действиях военно-морского спецназа («морские котики»), который прорвал созданные десятилетиями врагом укрепления в южной части фронта, продвинулся вдоль берегов реки Араз, участвовал в ожесточенных боях вокруг сел Султанлы и Амирвар в Джебраиле.

Фильм основан на рассказах «морских котиков», в том числе представителей командного состава, сопровождается съемками освобожденных территорий с дронов, а также короткими видео, сделанными военными на мобильные телефоны в дни войны.

Согласно фильму, «морские котики» после участия в освобождении территорий вдоль Араза были отправлены в юго-западном направлении фронта, в Ходжавенд, где за каждую небольшую возвышенность шли ожесточенные бои. Продвигаться было трудно, так как противник, занявший более выгодные позиции, ожесточенно сопротивлялся азербайджанским спецназовцам.