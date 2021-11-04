Скоро пир кончится: отключается долларовый станок наш комментарий
Как и ожидалось, Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых. Регулятор уже в тринадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как в марте 2020 года в ответ на экономические последствия коронавируса дважды внепланово снизил ее до этого диапазона. И намерен сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
Мировую экономику больше года поддерживали беспрецедентными финансовыми стимулами. США здесь в лидерах — триллионные вливания обернулись непомерным госдолгом, прохудившейся до дыр казной и разогнавшейся инфляцией. А потребители и бизнес подсели на прямые выплаты и послабления. Но уже скоро пир кончится. Отключение печатного станка станет серьезным испытанием для страны, возможно, и для мира в целом.
И дело не только в том, что не будет вертолетных денег. Регулятор четко дал знать, что приступает к программе уменьшения объемов выкупа активов на десятки миллиардов долларов. Так, уже в ноябре он намерен уменьшить выкуп их объемов на 15 млрд долларов – на 10 млрд долларов US Treasuries и на 5 млрд долларов ипотечных облигаций. А в декабре объемы выкупа сократятся еще больше.
В пандемию в США запустили печатный станок на полную мощность, потратив на антикризисные меры, по независимым подсчетам, около 10 трлн долларов. Ничем не обеспеченные купюры сразу подстегнули инфляцию. Байден, продолжая дело Трампа, влил в экономику еще около 2 трлн долларов. Экономисты предупреждали, что это не пойдет во благо, усилится нагрузка на бюджет, разгонятся цены — из-за переизбытка купюр без соответствующего увеличения объема производства. Так и вышло. Госдолг уже в марте превысил размер экономики, а в мае инфляция достигла 5% в годовом выражении.
Но глава ФРС Джером Пауэлл не увидел в этом большой проблемы. Мол, так были решены многие социально-экономические проблемы. В частности, дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их и поддерживать активы в рабочем состоянии, финансировались и пособия по безработице уволенным. Инфляцию же он считал временной. И лишь когда темпы роста потребительских цен достигли максимума за 17 лет — 5,6%, что в два раза больше таргета, в ФРС признали: инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидалось. И по итогам года, закончившегося в сентябре, инфляция в США составила 4,4% при целевом показателе ФРС в 2%.
Но сегодня для ФРС инфляция пока не имеет большого значения. И Пауэлл заявил, что сокращение ФРС покупок активов не является сигналом по возможному повышению учетной ставки. Он начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами. До настоящего времени центробанк покупал таких бумаг на 120 млрд долларов ежемесячно, а теперь будет сокращать закупки на 15 млрд долларов каждый месяц.
Как все это повлияет на рынок ценных бумаг и дальнейший рост инфляции, мы вскоре сможем увидеть сами. Но в случае продолжения роста цен центробанк может начать повышать учетную ставку, чтобы замедлить спрос и снизить инфляцию. По словам Пауэлла, ФРС использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня. «ФРС может потерпеть с повышением учетной ставки, но будет действовать без колебаний, если будет нужно», - заявил он.
В целом же Федрезерв отметил существенный прогресс в движении экономики к целям, поставленным им в декабре прошлого года, в связи с чем и было принято решение о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов. А главная цель - достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор считает, что это будет целесообразным до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости, а инфляция не достигнет 2%. Но говорить о полной занятости и целевом уровне инфляции, как видно, еще рано. И нынешняя ставка, видимо, будет пересмотрена не скоро.