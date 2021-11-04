Как и ожидалось, Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых. Регулятор уже в тринадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как в марте 2020 года в ответ на экономические последствия коронавируса дважды внепланово снизил ее до этого диапазона. И намерен сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Мировую экономику больше года поддерживали беспрецедентными финансовыми стимулами. США здесь в лидерах — триллионные вливания обернулись непомерным госдолгом, прохудившейся до дыр казной и разогнавшейся инфляцией. А потребители и бизнес подсели на прямые выплаты и послабления. Но уже скоро пир кончится. Отключение печатного станка станет серьезным испытанием для страны, возможно, и для мира в целом.

И дело не только в том, что не будет вертолетных денег. Регулятор четко дал знать, что приступает к программе уменьшения объемов выкупа активов на десятки миллиардов долларов. Так, уже в ноябре он намерен уменьшить выкуп их объемов на 15 млрд долларов – на 10 млрд долларов US Treasuries и на 5 млрд долларов ипотечных облигаций. А в декабре объемы выкупа сократятся еще больше.

В пандемию в США запустили печатный станок на полную мощность, потратив на антикризисные меры, по независимым подсчетам, около 10 трлн долларов. Ничем не обеспеченные купюры сразу подстегнули инфляцию. Байден, продолжая дело Трампа, влил в экономику еще около 2 трлн долларов. Экономисты предупреждали, что это не пойдет во благо, усилится нагрузка на бюджет, разгонятся цены — из-за переизбытка купюр без соответствующего увеличения объема производства. Так и вышло. Госдолг уже в марте превысил размер экономики, а в мае инфляция достигла 5% в годовом выражении.

Но глава ФРС Джером Пауэлл не увидел в этом большой проблемы. Мол, так были решены многие социально-экономические проблемы. В частности, дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их и поддерживать активы в рабочем состоянии, финансировались и пособия по безработице уволенным. Инфляцию же он считал временной. И лишь когда темпы роста потребительских цен достигли максимума за 17 лет — 5,6%, что в два раза больше таргета, в ФРС признали: инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидалось. И по итогам года, закончившегося в сентябре, инфляция в США составила 4,4% при целевом показателе ФРС в 2%.