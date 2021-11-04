США решили надавить на Китай, чтобы узнать правду о COVID

Соединенные Штаты продолжат добиваться от властей Китая дополнительной информации, которая позволила бы пролить свет на происхождение новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Понять происхождение COVID-19 остается ключевой задачей этой администрации и всех стран мира", - сказала она. "Конечно же, чтобы лучше понять происхождение, во время некоторых исследований в будущем нужно получить доступ к дополнительным данным из Китая", - считает представитель Белого дома, слова которой приводит ТАСС.

"Мы и наши партнеры продолжим добиваться прозрачности и ответов со стороны КНР по ключевым и важнейшим вопросам, касающимся истоков пандемии и ее начала в Китае", - добавила Жан-Пьер.