Турецкий депутат Орхан Эрдем в интервью haqqin.az: «Если Россия поставляет вооружение Армении, почему мы не можем поставлять беспилотники Украине?»

Отметим, что Турция, являющаяся крупнейшим поставщиком мандаринов в Россию, только с января по август 2021 года поставила в Россию 107,6 тысяч тонн. Второе место занимает Пакистан, поставивший на российский рынок более 73 тысяч тонн. Замыкают пятерку крупнейших экспортёров мандаринов Марокко, Египет и ЮАР.

«К сожалению, Россия слишком часто жертвует своими экономическими связями в угоду внешнеполитических интересов, - сказал haqqin.az депутат парламента Турции Орхан Эрдем, комментируя запрет Роспотребнадзора на импорт в Россию турецких мандаринов и лимонов «из-за повышенной концентрации пестицидов в фруктах». - В прошлом РФ запрещала своим туристам отдыхать в Турции, потом приостановила импорт турецких помидоров, а теперь наложила вето на ввоз наших цитрусовых. И все это делается в ущерб российской экономике и кошельку российских граждан».

Депутат считает, что причиной запрета стала напряженность, возникшая между Анкарой и Москвой из-за ситуации в Сирии, а также продажа Украине турецких беспилотников «Байрактар».

По словам Орхана Эрдема, отказ от импорта цитрусовых ударит, прежде всего, по рядовому потребителю, доходы которого значительно упали из-за пандемии коронавируса. Турция - наиболее выгодный с точки зрения логистики и цен поставщик овощей и фруктов на российский рынок. Цитрусы из других стран ощутимо дороже из-за длительной перевозки.

Внешняя политика современного государства, считает депутат парламента Турции, должна исходить из принципа взаимной выгоды. В Анкаре придают большое значения отношениям с крупными геополитическими партнерами, особенно сейчас, когда наблюдается некоторое охлаждение отношений с Западом, вызванное, мягко говоря, странной позицией Белого дома, аннулировавшего сделку по продаже Турции 100 американских самолетов F-35 из-за того, что Анкара приобрела у РФ ЗРК C-400. Тем не менее, турецкие власти держат открытыми двери сотрудничества как для Запада, так и России. В настоящий момент наши ведомства ведут переговоры с Роспотребнадзором по поводу снятия запрета на экспорт цитрусовых.

Эрдем также подчеркнул, что в вопросе продаж БПЛА «Байрактар» Турция вела и будет вести независимую политику.

«Да, мы знаем, что экспорт наших беспилотников вызывает определенное беспокойство у некоторых стран, - подтвердил депутат парламента. – Но и Турция обеспокоена продажей российского оружия Сирии, а также Армении, что, в частности, привело к многочисленным жертвам среди мирного населения азербайджанских городов во время 44-дневной войны. Тем не менее, Анкара в этой связи не выдвигает претензий Москве. Как и Россия, мы вправе принимать решения о продаже оружия, исходя из собственных внешнеполитических интересов. Что касается отношений Турции с Украиной или Грузией, то эти связи не направлены против третьей стороны, они прозрачны и беспристрастны».

Отметив, что Анкара заинтересована в поддержании взаимовыгодных отношений с Россией, являющейся важным игроком в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, депутат добавил, что, несмотря на отдельные перепады в отношениях, турецко-российский трек был и продолжает оставаться деловым, конструктивным и взаимовыгодным.