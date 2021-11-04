Польша отгородится от Беларуси и России стеной

На государственной границе, которая является внешней границей Евросоюза с Беларусью, Россией и Украиной, Польша построит стену. Соответствующий закон подписал президент страны Анджей Дуда, передает Росбалт.

Строительство, которое будет вестись в ускоренном режиме из-за ситуации с мигрантами, планируется начать через несколько недель, завершить за несколько месяцев. Инвестором проекта выступит главный комендант Пограничной службы Польши.

Польские пограничники регулярно сообщают о попытках прорвать госграницу и столкновениях с гражданами стран Африки и Ближнего Востока, отмечает издание.