Опаснее пандемии: о чем предупреждает Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что мир должен готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия, которые, по его мнению, могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса. Об этом Гейтс сказал в интервью британской общественной организации Policy Exchange, выдержки из которого приводит BBC.

Гейтс считает, что для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями. Он призвал ВОЗ создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. По мнению Гейтса, эта структура также может готовиться к возможным нападениям биотеррористов, отрабатывая сценарии ликвидации их последствий.

Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас".

Впрочем, по словам Гейтса, огромные затраты, необходимые для борьбы с будущими пандемиями, могут принести человечеству и другие результаты, например, избавление от гриппа и простудных заболеваний. Бизнесмен и филантроп, который сейчас занимает четвертое место в списке богатейших людей мира, предсказал появление важнейших медицинских инноваций.