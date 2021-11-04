Матери, убившей своих пятерых детей, дали пожизненное

В Германии 28-летняя женщина из Золингена, убившая пять из своих шести детей, приговорена к пожизненному лишению свободы. Дойче велле передает, что суд в Вуппертале, вынося приговор, констатировал особую тяжесть содеянного, что исключает возможность досрочного освобождения преступницы после отбытия 15-летнего срока.

Согласно материалам дела, в сентябре 2020 года осужденная во время завтрака у себя дома усыпила с помощью медикаментов своих детей в возрасте от одного до восьми лет - трех девочек и двух мальчиков, а затем утопила их в ванне. Еще один ребенок женщины - 11-летний мальчик остался в живых, поскольку в момент совершения преступления его не было дома.

На протяжении всех слушаний подсудимая не давала никаких показаний. Суд заключил, что обвиняемая убила детей из-за того, что не смогла вынести расставания со своим мужем, а также из-за чувства унижения и досады по поводу крушения своих представлений о жизни.

Судебные эксперты подтвердили, что у женщины нет признаков психических нарушений. При этом адвокат женщины требовал оправдать ее.