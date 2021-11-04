США продадут Саудовской Аравии ракеты на $650 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Саудовской Аравии 280 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в $650 млн. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Согласно изложенной властями США информации, речь идет также о 596 пусковых устройств с рельсовыми направляющими LAU-128.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Эр-Риядом, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование.