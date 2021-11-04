Генерал Бен Ходжес призвал Украину готовиться

Украина должна быть готова обеспечить свою безопасность на северном направлении и иметь возможность перебросить силы от Крыма и Донбасса на границу с Беларусью или на северную границу с Россией. Росбалт пишет, что такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Ходжес считает, что «со стороны России есть угроза». Он добавил, что у Украины должны быть грузовики для быстрой логистики, улучшить позиции украинских Вооруженных сил в Донбассе, а также обеспечить прозрачность оборонного бюджета страны, чтобы предотвратить нецелевое использование средств.

Вооруженным силам Украины стоит больше внимания уделять обучению и повышению квалификации офицерского состава, добавил Ходжес. По его мнению, «цель Кремля — чтобы в Брюсселе, Берлине и Париже Украину воспринимали как неудачное государство, которое подрывает экономическую систему, подрывает власть, подрывает доверие людей».