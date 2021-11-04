В интервью haqqin.az экс-президент Латвии отметил, что военная развязка многолетнего конфликта была неизбежной, поскольку все участники устали от бесконечных обсуждений Мадридских принципов и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

По мнению бывшего президента Латвийской Республики Валдиса Затлерса, Азербайджан, освободивший свои земли в ходе 44-дневной войны, фактически спас лицо ООН, чьи резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту без малого тридцать лет оставались лишь на бумаге.

Сейчас в регионе сложилась совершенно другая ситуация, исключающая вероятность новой войны. По словам Затлерса, Азербайджан, который не форсирует события и, шаг за шагом, решает вопросы восстановления территориальной целостности, поступает совершенно правильно.

«Делимитацию границ необходимо решать параллельно с вопросом восстановления атмосферы доверия между Баку и Ереваном, - подчеркнул экс-президент Латвии. - Когда появится взаимозависимость в вопросах безопасности и экономической сфере, можно будет с уверенностью говорить, что регион становится стабильным и процветающим».

Валдис Залтерс считает, что вовлечение России, Турции и даже Ирана в политическую конфигурацию, сложившуюся в регионе после 44-дневной войны, не помешает Баку достичь намеченных целей.

«В мире есть глобальные игроки, у каждого из которых есть интересы на Южном Кавказе. Тем не менее, ни одна из этих стран, уверен, не собирается срывать процесс достижения мира между Баку и Ереваном, - говорит Затлерс. - Влиятельные игроки на Южном Кавказе настроены не на соперничество, а на сотрудничество. Для сохранения стабильности в этом регионе важно отсутствие жесткого противостояния между региональными игроками и сверхдержавами. Это – положительный фактор».

Выразив соболезнование семьям солдат и офицеров, погибших в ходе второй Карабахской войны, экс-президент Латвии не без горечи отметил, что свобода, целостность и национальное единство любого государства достигаются обычно кровью героев.

По словам Затлерса, отношение стран Евросоза к тому, что Азербайджан силой восстановил свою территориальную целостность, постепенно меняется в пользу Баку.

«Как известно, Европа неоднородна, и в начале второй карабахской войны отношение к ней носило весьма противоречивый характер, - отметил Валдис Затлерс. - Но постепенно в Европе приходит понимание того, что действия Азербайджана полностью укладываются в рамки международного права и резолюций ООН».