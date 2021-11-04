Госдеп обещает $10 млн за информацию о хакерах DarkSide

Госдепартамент объявил о вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого из руководителей хакерской группировки DarkSide, базирующейся, по данным ФБР, в России. Об этом сообщает Дойче велле со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Кроме того, Госдеп назначил вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, которые стремятся участвовать в операциях этой группировки.

ФБР утверждает, что DarkSide несет ответственность за совершенную в мае кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, которая привела к остановке его работы на несколько дней, что вызвало скачок цен на нефть и газ и дефицит топлива на юго-востоке США. Чтобы восстановить доступ к своим системам, компания Colonial Pipeline уплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в биткоинах. Позднее американские власти возместили оператору трубопровода около 2,3 миллиона долларов.