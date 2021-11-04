Все тяготы страданий, выпавших на долю этого человека, все годы выживания в ссылке и отчуждения в подвальных мастерских, все годы лишений, в которых Раис Расулзаде выстоял, не предав свое искусство и свой славный род, он выражает одной фразой:

Раис Расулзаде - личность абсолютно незаурядная! Не только потому, что он - внук Мамеда Эмина Расулзаде - великого человека, основателя нашего государства. И не только потому, что он большой художник и человек широкого кругозора, обладающий безупречным вкусом. Для меня личность Раиса Расулзаде заключается в поразительной способности этого «опального мудреца» десятилетиями оставаться в тени, сохраняя при этом скромность затворника и достоинство подлинного аристократа. Он делал это в молодости, будучи внуком «врага народа», он делает это сейчас, когда, казалось бы, можно говорить все, что вздумается.

«Моя дочь сказала: я не хочу страдать так, как страдал ты!..»

И все-таки, я уверен: больше всего над этим выдающимся человеком довлел страх оказаться забытым еще при жизни.

Страх далеко не беспочвенный.

Раиса Расулзаде, одного из двух живущих ныне внуков Мамеда Эмина Расулзаде, забыли, когда ему исполнилось семьдесят, не вспомнили в день его 75-летия. Забыли не орденами, торжественными речами или банкетами – все это проходящее, суета момента и ничего более. Речь о внимании государства, которое, увы, далеко не всегда понимает, что без уважения к прошлому нашей страны очень непросто строить её будущее.

Прошел год со дня окончания 44-дневной войны. Мы одержали большую победу, которой Раис Расулзаде не просто рад и горд, он живет её духом, искренне веря, что эта великая Победа принесла нам не только чувство гордости, но и сделает нас мудрее, воспитает нас, как народ, и научит не забывать свою прошлое. Иначе мы забудем имена тысяч и тысяч шехидов, веками проливавших кровь за нашу Родину, забудем безвинно репрессированных и жертв геноцида азербайджанского народа, забудем столетие нашей прекрасной Республики и людей, каждый из которых – её органичная часть. Забудем так, как забыли сегодня Раис-бека Расулзаде, которому исполнилось 75 лет.

С юбилеем Вас, дорогой господин Расулзаде, самый скромный и аристократичный человек из всех, кого я знаю! Я очень хочу воспитывать в своих учениках не только искусство творить и созидать, но и талант помнить…