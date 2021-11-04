Скончался арестованный экс-глава «Азерхалча» Видади Мурадов
Утром 5 ноября скончался экс-председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов. Об этом сообщил его адвокат Вугар Бабаев.
По информации, Мурадов длительное время страдал онкологическим заболеванием.
Напомним, В.Мурадов был арестован в ходе операции, проведенной Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Ему было предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог). В связи с ухудшением состояния здоровья Мурадову была изменена мера пресечения и созданы условия для лечения.