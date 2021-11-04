Украина продолжит закупать Bayraktar

Киев намерен наращивать число ударных беспилотников Bayraktar, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире "1+1".

"Вернемся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом (мы) не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно – это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдатов. Они (армия противника – ред.) нарушили минские договоренности", – цитирует слова Шаптала РИА Новости.

Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры.