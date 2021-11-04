Пакистан закрыл небо для индийских самолетов

В четверг, 4 ноября, Пакистан заявил об отказе в использовании своего воздушного пространства для рейсов из Кашмира в ОАЭ. Об этом заявили индийские СМИ.

Комментируя ситуацию, официальные лица Индии подтвердили данный факт, заявив, что Пакистан не разрешил самолету авиакомпании GoAir в заходе в свое воздушное пространство, поэтому было принято решение пролететь над Гуджаратом, чтобы добраться до города Шарджа в ОАЭ.

Представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмед на еженедельном брифинге для СМИ сказал, что подробности случившегося скоро будут представлены обществу.