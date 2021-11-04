Azpetrol по случаю Дня Победы оказал помощь ветеранам войны и семьям шехидов

По случаю Дня Победы - 8 Ноября компания Azpetrol оказала единовременную помощь в размере 300 манатов 233 сотрудникам-ветеранам и семьям четырех шехидов, участвовавших во Второй Карабахской войне за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, компания также ежемесячно выделяет по 300 манатов семьям четырех шехидов, погибших на войне.

Компания Azpetrol искренне поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы, желает здоровья участникам Отечественной войны! Cветлая память погибшим в ходе боев сотрудникам.