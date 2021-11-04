COVID штурмует Белый дом. Теперь рискует заболеть Байден

Один из сотрудников Белого дома, который сопровождал президента США Джо Байдена во время европейского турне, заразился COVID-19. Его тест на наличие коронавируса показал положительный результат, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что помощник Байдена и несколько человек из американской делегации остались в Шотландии из-за опасений дальнейшей передачи инфекции после того, как глава Белого дома посетил климатический саммит в Глазго.

Согласно данным издания, на данный момент сотрудник администрации Байдена находится на карантине и ожидает результатов второго теста.

Напомним, ранее пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки отказалась от поездки в Европу из-за заболевших коронавирусом родственников. Позднее она сдала положительный тест на COVID-19.