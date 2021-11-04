И снова об F-35: в Турции заявили, что «больше не смогут тратить время зря»
Турция придает важное значение участию в программе создания истребителей пятого поколения F-35, и ее исключение из проекта из-за санкций CAATSA является несправедливой и незаконной практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Анадолу.
"Турция была отстранена от программы из-за покупки ЗРК С-400 несмотря на то, что вложила в проект разработки F-35 $1,4 млрд долларов", - напомнил он.
По словам Калына, на повестке дня в Конгрессе США стоит законопроект, который предусматривает продолжение участия в программе Индии и Австралии, которые в настоящее время также приобретают С-400.
"Если речь идет о введении санкций только в отношении стран, которые в одностороннем порядке закупают тяжелое вооружение у России, почему для упомянутых стран делаются исключения? Если такого правила нет, почему эти санкции вводятся в отношении Турции?", - отметил он.
Представитель турецкого президента предупредил, что если проблема с F-35 не будет решена, Анкара «больше не сможет тратить время зря» и нацелится на поиск альтернативных вариантов, отметив, что Турция сможет попытаться компенсировать это с помощью F-16.
Калын добавил, что у Турции есть альтернативы в этой сфере: "Страна способна производить свои собственные беспилотные летательные аппараты и сделала другие важные шаги в оборонной промышленности".
Ранее США исключили Турцию из программы по продаже новейших истребителей F-35. Это произошло из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена получить от США 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за будущие поставки F-35, которые теперь не состоятся.