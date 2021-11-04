И снова об F-35: в Турции заявили, что «больше не смогут тратить время зря»

Турция придает важное значение участию в программе создания истребителей пятого поколения F-35, и ее исключение из проекта из-за санкций CAATSA является несправедливой и незаконной практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Анадолу.

"Турция была отстранена от программы из-за покупки ЗРК С-400 несмотря на то, что вложила в проект разработки F-35 $1,4 млрд долларов", - напомнил он.

По словам Калына, на повестке дня в Конгрессе США стоит законопроект, который предусматривает продолжение участия в программе Индии и Австралии, которые в настоящее время также приобретают С-400.