Массовое отравление в Ереване

Пятнадцать человек были госпитализированы в Ереване после посещения пиццерии, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что среди пострадавших есть и двое детей. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Как отметили в ведомстве, все отравившиеся накануне посещали пиццерию сети "Ташир пицца".

Инспекционный орган по безопасности продуктов питания Армении уже начал контрольные мероприятия на объектах данной сети общественного питания.