Разведчикам США грозит массовое увольнение за отказ от вакцинации

Тысячи сотрудников разведывательных органов США вскоре могут быть уволены за невыполнение решения американского правительства об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников, передает Associated Press.

Отмечается, что по состоянию на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах этот показатель достиг 40%. При этом о каких именно ведомствах идет речь, не уточняется, поскольку полная информация о показателях вакцинации засекречена.

Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности. Так, Национальный комитет Республиканской партии США объявил, что подает иск в суд, чтобы оспорить решение администрации.

4 ноября Белый дом объявил, что американские компании, насчитывающие 100 или более сотрудников, обязаны к 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование на COVID-19 среди непривитых работников.