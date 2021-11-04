В Армении назвали замначальника Генштаба ВС «козлом отпущения»

По делу бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна сложилась довольно интересная ситуация, пишет газета “Жоховурд”.

"В частности, по нашей информации, представители власти ходатайствуют у правоохранительных органов и премьер-министра Никола Пашиняна об изменении меры пресечения Степану Галстяну, поскольку тот фактически стал козлом отпущения. То есть делается все возможное для освобождения заместителя начальника Генштаба Степана Галстяна, однако эти ходатайства пока не дали результатов, и Галстян продолжает оставаться под стражей. Еще одно интересное обстоятельство: СНБ забрала из дома бывшего министра обороны Давида Тонояна все оружие, подаренное ему. Уже довольно долгое время оружие не возвращают владельцу. СНБ отдала его на экспертизу”, - пишет газета.

Отметим, 1 октября был задержан замначальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Степан Галстян.

30 сентября Cлужба национальной безопасности Армении сообщила о задержании бывшего министра обороны Давида Тонояна по подозрению в хищении в особо крупных размерах.