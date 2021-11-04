В Азербайджане арестовали владельца дома торжеств

Сотрудники Уджарской районной полиции в ходе рейдов на свадебные церемонии выявили нарушения правил и требований особого карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Ширванской региональной группы МВД, в доме торжеств «Баргушад» в одноименном селе Уджарского района была организована свадьба на 250 человек. Также выяснилось, что информация о проведении свадьбы не была внесена в систему icaze.e-gov.az.

Несмотря на предупреждения сотрудников полиции, администратор дома торжеств Маджид Халилли нарушил требования соответствующего пункта Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях. Решением суда Халилли был арестован на 8 суток.

Помимо этого, в ходе мониторинга в данном заведении выяснилось, что к работе в доме торжеств были привлечены подростки без подписания соответствующего трудового договора. Материалы по данному правонарушению также отправлены на рассмотрение.