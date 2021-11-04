Пекин запретит сторонникам независимости Тайваня въезд в КНР, Гонконг и Макао

Правительство Китая намерено включить в черный список лиц, которые выступают за независимость Тайваня и запретит им въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао. Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, передает ТАСС.

По ее словам, власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня, запретят им и членам их семей въезд на территорию материкового Китая, а также специальных административных районов.