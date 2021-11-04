Пекин запретит сторонникам независимости Тайваня въезд в КНР, Гонконг и Макао
Правительство Китая намерено включить в черный список лиц, которые выступают за независимость Тайваня и запретит им въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао. Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, передает ТАСС.
По ее словам, власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня, запретят им и членам их семей въезд на территорию материкового Китая, а также специальных административных районов.
Напомним, накануне делегация Специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы прибыла на Тайвань с трехдневным визитом.
Остров управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.