Сколько тел погибших армянских военных Баку передал Еревану?

На сегодняшний день Азербайджан передал армянской стороне около 1700 тел погибших военнослужащих. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на конференции «44 Günlük Zəfər Yolu» в университете АДА.

По его словам, Азербайджан реализовал передачу тел погибших в соответствии с нормами международного права в качестве гуманитарной акции.

Министр напомнил, что во время первой карабахской войны около 4000 граждан Азербайджана пропали без вести, и Армения до сих пор не предоставила никакой информации по поводу их судеб.