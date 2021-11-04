Глава МИД: потери Азербайджана в 44-дневной войне самые низкие в современной мировой истории
«Азербайджан всегда был привержен переговорному процессу по Карабаху и старался, чтобы вопрос решился мирным путем». Об этом в ходе выступления на конференции "44-дневный путь победы" в Университете АДА сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Как подчеркнул Байрамов, Армения все время пыталась затянуть, замедлить переговорный процесс.
«На очередном этапе они избрали путь политических провокаций, к которым прибегали в открытой форме. За ними последовали военные провокации. Мы показали все факты и выступили с призывами о том, что ситуация приняла очень опасный поворот. Увы, Армения не сделала никаких выводов, а 27 сентября инициировала широкомасштабные провокации, и мы начали контрнаступательную операцию. Началась Отечественная война, в результате которой азербайджанский солдат восстановил границы государства», - заявил дипломат.
Министр отметил, что Армения и ее покровители выдвигали против Азербайджана грязные обвинения, однако их попытки не увенчались успехом.
Дж. Байрамов подчеркнул, что после окончания боевых действий был проведен соответствующий анализ, и если в Ереване пришли к каким-то выводам, которые отличаются от наших, то Армении следовало бы предъявить факты.
«К сожалению, победа невозможна без жертв. Наши потери в Отечественной войне - самые низкие в современной мировой истории. Это показатель профессионализма нашей армии. К боевым действиям не было привлечено ни одно гражданское лицо», - сказал он.