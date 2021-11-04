Глава МИД: потери Азербайджана в 44-дневной войне самые низкие в современной мировой истории

«Азербайджан всегда был привержен переговорному процессу по Карабаху и старался, чтобы вопрос решился мирным путем». Об этом в ходе выступления на конференции "44-дневный путь победы" в Университете АДА сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Как подчеркнул Байрамов, Армения все время пыталась затянуть, замедлить переговорный процесс.

«На очередном этапе они избрали путь политических провокаций, к которым прибегали в открытой форме. За ними последовали военные провокации. Мы показали все факты и выступили с призывами о том, что ситуация приняла очень опасный поворот. Увы, Армения не сделала никаких выводов, а 27 сентября инициировала широкомасштабные провокации, и мы начали контрнаступательную операцию. Началась Отечественная война, в результате которой азербайджанский солдат восстановил границы государства», - заявил дипломат.