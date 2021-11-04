Обвиняемый Джаваншир Фейзиев отбыл в Лондон

Напомним, что речь идет о деньгах, размещенных на счетах супруги, сына и племянника азербайджанского депутата. В частности, 7,86 миллиона фунтов из этой суммы принадлежат супруге Джаваншира Фейзиева Парване Фейзиевой, 6,4 миллиона фунтов – его сыну Орхану и чуть более миллиона фунтов – племяннику депутата Эльману.

Как сообщал ранее haqqin.az, Вестминстерский гражданский суд Лондона рассматривает иск британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) об аресте 15,3 миллиона фунтов стерлингов (35 миллионов манатов – ред.), находящихся на счетах членов семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева.

Из Национального агентства по борьбе с преступностью сообщили азербайджанской редакции BBC News, что следственная группа собрала достаточно доказательств, чтобы обратиться в суд. Но ввиду еще продолжающегося судебного процесса NCA не может раскрыть подробности дела.

В то же время помощник Фейзиева Акиф Салманов заявил, что в настоящее время депутат находится вне Азербайджана и вернется в страну после 10 ноября.

«Он либо в Страсбурге, либо в Лондоне», - сказал помощник, подчеркнув, что депутат улетел «по государственному поручению».

Между тем на сайте Милли Меджлиса указано, что Джаваншир Фейзиев 24 октября принимал участие в мероприятиях, проходивших в Лондоне.