Ставка на «Братьев-мусульман» не сыграла, значит – они террористы новый поворот
Сенатор Тед Круз и конгрессмен Марио Диас Баларт представили Закон о признании «Братьев-мусульман» террористической организацией. «Мы обязаны привлечь их к ответственности за их роль в финансировании и продвижении терроризма на Ближнем Востоке», - заявляют авторы законопроекта.
Это уже четвертый заход сенатора-республиканца Теда Круза на «братьев-мусульман», поскольку аналогичный законопроект он впервые представил в 2015 году, а затем еще два раза - в 2017-м и 2020-м. И всякий раз его топили демократы, которые со времен Обамы пытались наладить с этой организацией рабочие отношения. Точнее – заставить работать на американские интересы.
Не вышло – и истеблишмент США теперь готов объявить их террористами, обвиняя во всех грехах, в том числе – в связях с «Аль-Каедой» и намекая на сотрудничество с ИГИЛ. Разумеется, не прямо, поскольку никаких убедительных доказательств этому нет. Но используется иезуитская формулировка – продвигаемая «братьями» идеология, дескать, способствует формированию террористических настроений.
Но здесь есть, что возразить. Именно бывшая администрация демократа Обамы, члены которой теперь перетекли в Белый дом Байдена, способствовала стремительному подъему «Братьев-мусульман» на Ближнем Востоке после восстаний «арабской весны» 2011 года. До этого администрации американских президентов, вне зависимости от партийной принадлежности осознавали влияние «братьев» на Ближнем Востоке и в Северной Африке – но старались избегать с ними публичных связей.
Таким был негласный консенсус республиканцев и демократов – и Обама его разрушил, вступив в игру, в которой не понимал совершенно ничего. И только навредил, вызвав раскол в мусульманском мире. Ведь «Братья-мусульмане» не были классической политической партией западного типа, а представляли собой сетевую организацию, под зонтиком которой действовали самые разные структуры, зачастую слабо контролируемые руководством «братьев» - традиционная проблема массовых движений.
Кроме того, отношение ближневосточных и североафриканских лидеров к ним было самым разным. Им симпатизировали Турция и Катар – и яростно ненавидели в Египте, Саудовской Аравии и Эмиратах. И когда на турбулентность региона наложились еще и эти геополитические противоречия – процесс пошел вразнос и стал совершенно неуправляем. Американцы приветствовали события в Египте, Ливии, Сирии и Тунисе, считая, что регион пошел по пути демократии – но в итоге никакой демократией там сегодня и не пахнет.
«Братья-мусульмане» теряют власть – но на их место приходят те, кто будет еще хуже свергнутых в ходе арабской весны. Достаточно посмотреть на египетского «фараона» ас-Сиси.
Опасность инициативы Теда Круза и его коллег заключается в том, что «Братья-мусульмане» - движение массовое, с разветвленными источниками финансирования и огромным количеством организаций, которые внешне никак с ними не связаны, но в реальности – находятся под их контролем.
На прошедшей недавно конференции в Вене по обзору борьбы европейских государств с терроризмом и экстремизмом отмечалось, в частности, что в Федерации исламских организаций в Европе, которая в прошлом году изменила свое название на Совет европейских мусульман, 36 членов являются активистами «братьев». А лояльных им членов других общественных, культурных и правозащитных организаций вообще трудно посчитать.
Да и нужды в том особой нет, поскольку, во-первых, многие эти организации работают по грантам европейских правительств. А, во-вторых, действуют в рамках закона, совершенно лояльные граждане своих стран, живущие в правовом поле и не пересекающие его границы. Законопроект Теда Круза враз делает их политическими маргиналами, загоняет в подполье – и, следовательно, радикализует. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему это приведет.
Конечно, принятие этого закона развяжет руки тому же режиму Египта и избавит его от обвинений в репрессиях против собственных гражданских активистов. Да и ряд других государств в глазах Капитолия обелит и отменит моральные препоны на поставку им вооружений. Но это – сиюминутная тактика, а не стратегия, тот самый случай, когда лекарство – хуже болезни. Обама один раз попробовал – и ни к чему хорошему это не привело.