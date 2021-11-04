Икрам Нур, автор haqqin.az 12:44

Сенатор Тед Круз и конгрессмен Марио Диас Баларт представили Закон о признании «Братьев-мусульман» террористической организацией. «Мы обязаны привлечь их к ответственности за их роль в финансировании и продвижении терроризма на Ближнем Востоке», - заявляют авторы законопроекта. Это уже четвертый заход сенатора-республиканца Теда Круза на «братьев-мусульман», поскольку аналогичный законопроект он впервые представил в 2015 году, а затем еще два раза - в 2017-м и 2020-м. И всякий раз его топили демократы, которые со времен Обамы пытались наладить с этой организацией рабочие отношения. Точнее – заставить работать на американские интересы.

Не вышло – и истеблишмент США теперь готов объявить их террористами, обвиняя во всех грехах, в том числе – в связях с «Аль-Каедой» и намекая на сотрудничество с ИГИЛ. Разумеется, не прямо, поскольку никаких убедительных доказательств этому нет. Но используется иезуитская формулировка – продвигаемая «братьями» идеология, дескать, способствует формированию террористических настроений. Но здесь есть, что возразить. Именно бывшая администрация демократа Обамы, члены которой теперь перетекли в Белый дом Байдена, способствовала стремительному подъему «Братьев-мусульман» на Ближнем Востоке после восстаний «арабской весны» 2011 года. До этого администрации американских президентов, вне зависимости от партийной принадлежности осознавали влияние «братьев» на Ближнем Востоке и в Северной Африке – но старались избегать с ними публичных связей. Таким был негласный консенсус республиканцев и демократов – и Обама его разрушил, вступив в игру, в которой не понимал совершенно ничего. И только навредил, вызвав раскол в мусульманском мире. Ведь «Братья-мусульмане» не были классической политической партией западного типа, а представляли собой сетевую организацию, под зонтиком которой действовали самые разные структуры, зачастую слабо контролируемые руководством «братьев» - традиционная проблема массовых движений. Кроме того, отношение ближневосточных и североафриканских лидеров к ним было самым разным. Им симпатизировали Турция и Катар – и яростно ненавидели в Египте, Саудовской Аравии и Эмиратах. И когда на турбулентность региона наложились еще и эти геополитические противоречия – процесс пошел вразнос и стал совершенно неуправляем. Американцы приветствовали события в Египте, Ливии, Сирии и Тунисе, считая, что регион пошел по пути демократии – но в итоге никакой демократией там сегодня и не пахнет.