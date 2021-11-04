Джейхун Байрамов: Армения должна ответить на наше предложение

"Наш призыв - уважать суверенитет и границы соседней страны, стать процветающей частью развивающегося региона". Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на конференции «44 Günlük Zəfər Yolu» в университете АДА.

Глава МИД отметил, что Азербайджан заявил об этом своем намерении и выступил с предложениями.



"Ответ на наши предложения должно дать руководство Армении. Мы хотим устойчивую атмосферу мира и спокойствия", - подчеркнул Байрамов.