Аль-Тувейджри: Армяне уничтожили все следы жизни в Карабахе

"Армяне уничтожили в Карабахе все культурные и религиозные памятники, государственные здания и все следы жизни". Об этом заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

"Мы видели разрушения, которые были учинены Арменией на ранее захваченных территориях, которые сегодня освобождены благодаря президенту и народу Азербайджана. Армяне уничтожили там все культурные и религиозные памятники, государственные здания и все следы жизни", - отметил аль-Тувейджри.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно осудить этот вандализм и оказать поддержку Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий, поскольку на них есть памятники культуры мирового значения, представляющие ценность для всего человечества.

Бывший гендиректор заявил, что ИСЕСКО всегда поддерживала права Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности: "Я очень счастлив, что Азербайджан смог вернуть свои исконные земли".