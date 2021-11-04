Офицер НАТО: Байден подыгрывает Путину

Приход к власти в США президента Джо Байдена серьезно ухудшило позиции Киева в противостоянии с Москвой. Об этом заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах, предает РИА Новости.

По его словам, сегодня пространство для маневра у Украины резко сократилось, а Россия, в свою очередь, может смести ее с этого «маленького плацдарма», и рассчитывать на помощь Байдена Киеву не приходится.

«Байден показывает, что Украина ему не важна, что он подыгрывает Путину. Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка. А Путин это все воспринимает как подарок», — подчеркнул Табах.