Министр Шахбазов отметил решающую роль природного газа

Нефть является главным источником энергии, газ - очень важным энергоресурсом, который играет особую роль при переходе на альтернативные источники энергии. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на панели «Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?» VIII Глобального Бакинского форума.

"В период энергетического перехода природный газ будет играть решающую роль. Мы не можем отказаться от этого энергоресурса. Чем больше энергии мы получим из возобновляемых источников энергии, тем больше у нас будет возможностей для экспорта природного газа. Нельзя, чтобы энергетический переход вызвал кризис", - сказал Шахбазов.