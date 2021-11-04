В Грузии россиянин подделал документы и присвоил земельные участки на $5 млн

Гражданин России задержан по обвинению в незаконном присвоении двух земельных участков в Тбилиси, общая стоимость которых превышает 16 млн лари (более $5 млн). Об этом сообщили в пресс-службе Следственной службы Министерства финансов Грузии, передает ТАСС.

Согласно информации, обвиняемый решил незаконно завладеть двумя земельными участками площадью в 47,8 тыс. кв. м, принадлежащих одной из частных компаний.

"Гражданин России подделал документы указанной компании, став ее директором и основателем, и сумел переоформить земельные участки на свое имя. После этого он обратился в банк, чтобы взять ипотечный кредит в размере $200 тыс., обеспечив его земельными участками, но был задержан.По предварительным данным, общая стоимость земельных участков превысила 16 млн лари", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, совершенное в крупном размере" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт" УК Грузии. Ему грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.