Экс-президент Хорватии: Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов

"Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов во всем мире". Об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

По словам экс-президента, необходимо пресекать преступления против человечности, подстрекательства к конфликтам, исследовать их причины.

"Климатические изменения привели к росту числа беженцев и мигрантов во всем мире. Мигранты должны вносить свой вклад в страну, в которой они живут, стать ее полезными гражданами. Необходимо сделать так, чтобы они чувствовали себя частью общества, в которое эмигрировали", - сказала Грабар-Китарович.