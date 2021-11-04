Азербайджанцы из Чили, Канады, Турции и Израиля поздравляют И.Алиева и народ видео
Азербайджанская диаспора празднует годовщину победы Азербайджана в Отечественной войне.
В период 44-дневной войны азербайджанцы за рубежом ежедневно вели отверженную борьбу на политическом и информационном поле, в социальных сетях. Диаспора оказала и существенную материальную и гуманитарную помощь армии, инвалидам войны, семьям павших, мирным жителям, дома которых оказались разрушены.
Видные азербайджанцы, проживающие за рубежом - народный артист Азербайджана Рамиз Меликасланов (Турция), профессор Шахрияр Насиров (Чили), профессор Ильхам Ахундов (Канада), директор Культурного центра Азербайджан-Израиль Егяна Сальман и председатель Ассоциации азербайджанцев Канады Масуд Алиев распространили видеообращение, в котором поздравили президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанскую армию и азербайджанский народ с первой годовщиной победы в Отечественной войне.