В Европе захотели подружиться с Россией

Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что прочный мир в Европе и решение глобальных, а также региональных проблем возможны только вместе с Россией, передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что отношения между ЕС и Россией пострадали на фоне аннексии Крыма, кризиса на востоке Украины, дел Скрипалей и Навального, но Австрия привержена двойственному подходу Европейского Союза в отношениях с официальной Москвой.

«Если красные линии пересекаются, мы, как Европейский Союз, не можем переходить к повестке дня и предпринимаем соответствующие шаги, прежде всего для соблюдения международного права. В то же время мы выступаем за диалог и поддержание открытых каналов связи между Брюсселем и Москвой», - заявил Линхарт.