День Победы отметили в AQRO-VEST DC
27 сентября прошлого года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении вдоль линии фронта азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию "Железный кулак". В результате 44-дневной Отечественной войны, после освобождения 8 ноября города Шуша враг был вынужден подписать акт капитуляции, был положен конец почти тридцатилетней оккупации и восстановлена территориальная целостность Азербайджана.
В соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", 8 ноября этого года мы будем отмечать первую годовщину нашей Победы!
Все с волнением ждут этого дня, делятся радостью, вспоминают отдавших жизни на этом пути, еще раз выражают свою признательность и уважение ветеранам, инвалидам.
Коллектив ООО AQRO-VEST DC поделился аналогичными чувствами на мероприятии, посвященном Дню Победы. Руководитель отдела маркетинга и PR компании Турал Мамедов попросил почтить память шехидов минутой молчания.
"Мы счастливое поколение, потому что нам пришлось испытать эти прекрасные чувства. Самым главным фактором в основе нашей великой Победы стало нерушимое единство народа-лидера-армии. Вторая Карабахская война продемонстрировала нерушимость единства азербайджанцев мира, сплоченность нашего народа в "Железном кулаке" во имя освобождения родной земли. Все граждане Азербайджана независимо от этнической, социальной, религиозной, политической принадлежности продемонстрировали единство, проявили свою волю. Эта война была испытанием для всех нас. К счастью, мы вышли из этого испытания с достоинством и честью. Как семья Aqrovest, мы гордимся, что внесли вклад в эту Победу. Часть из нас упорно трудилась в тылу, как компания мы поддерживали нашу армию, группа наших сотрудников с честью выполнила свой гражданский долг на передовой", - сказал Мамедов.
Затем группа сотрудников - участников войны поделилась с коллективом своими воспоминаниями. Гулузаде Джавидан, Мамедов Мурад, Ханкишиев Рамин, Джамилов Бахруз, Гёзалов Самир рассказали о своем боевом пути, поделились впечатлениями.
"Какими бы горькими ни были наши воспоминания, это были славные дни. Освобождать родные земли пядь за пядью, село за селом, город за городом, переживать и дарить эту радость, впервые ступить на эти земли приносило огромную гордость. Мы ни на миг не испытывали беспокойства о своих родных, постоянно чувствовали поддержку нашего народа. Мы были уверены, что наше государство, президент и народ рядом с ними. Уже год как война закончилась, я и мои боевые товарищи видим, что мы не ошиблись. Сегодня мы все видим, чувствуем заботу о семьях, родственниках шехидов, участников войны. В этой связи особо хотелось бы отметить Мехрибан ханум Алиеву. Мехрибан ханум всегда уделяла особое внимание нуждающимся в заботе. И сегодня уделяет особое внимание детям, семьям шехидов, ветеранам. Пользуясь случаем, от имени своих боевых товарищей выражаю глубокую благодарность Мехрибан ханум. Все это еще раз доказывает, что как азербайджанский народ находится рядом с Ильхамом Алиевым, Мехрибан ханум, они так же находятся рядом с нашим народом, делят все его радости и печали. Это лежит в основе наших успехов ", - сказал Джавидан Гулузаде.