День Победы отметили в AQRO-VEST DC

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27 сентября прошлого года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении вдоль линии фронта азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию "Железный кулак". В результате 44-дневной Отечественной войны, после освобождения 8 ноября города Шуша враг был вынужден подписать акт капитуляции, был положен конец почти тридцатилетней оккупации и восстановлена территориальная целостность Азербайджана. В соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", 8 ноября этого года мы будем отмечать первую годовщину нашей Победы! Все с волнением ждут этого дня, делятся радостью, вспоминают отдавших жизни на этом пути, еще раз выражают свою признательность и уважение ветеранам, инвалидам. Коллектив ООО AQRO-VEST DC поделился аналогичными чувствами на мероприятии, посвященном Дню Победы. Руководитель отдела маркетинга и PR компании Турал Мамедов попросил почтить память шехидов минутой молчания.

"Мы счастливое поколение, потому что нам пришлось испытать эти прекрасные чувства. Самым главным фактором в основе нашей великой Победы стало нерушимое единство народа-лидера-армии. Вторая Карабахская война продемонстрировала нерушимость единства азербайджанцев мира, сплоченность нашего народа в "Железном кулаке" во имя освобождения родной земли. Все граждане Азербайджана независимо от этнической, социальной, религиозной, политической принадлежности продемонстрировали единство, проявили свою волю. Эта война была испытанием для всех нас. К счастью, мы вышли из этого испытания с достоинством и честью. Как семья Aqrovest, мы гордимся, что внесли вклад в эту Победу. Часть из нас упорно трудилась в тылу, как компания мы поддерживали нашу армию, группа наших сотрудников с честью выполнила свой гражданский долг на передовой", - сказал Мамедов. Затем группа сотрудников - участников войны поделилась с коллективом своими воспоминаниями. Гулузаде Джавидан, Мамедов Мурад, Ханкишиев Рамин, Джамилов Бахруз, Гёзалов Самир рассказали о своем боевом пути, поделились впечатлениями.