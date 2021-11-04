Кирилл Габурич: Главное, чтобы интернет был везде и доступен по цене

"В телеком-индустрии необходимо быстрое развитие". Об этом сказал экс-премьер Молдовы, бывший президент компании Azercell Кирилл Габурич в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Я имел возможность работать в Азербайджане и общаюсь с коллегами из Azercell. Вижу, что там происходит, как развивается компания. Компания должна развиваться, а не стоять на месте. Если говорить конкретно о телеком-индустрии, то она уже не та, что была раньше. Сейчас мобильный телефон предоставляет нам намного больше возможностей. И самое главное, ключевое решение для мобильных телефонов - это доступ к интернету. Главное, чтобы он был везде, был доступен и по цене. Так что в этом направлении нужно развиваться как можно быстрее. Чем будет доступнее интернет, тем больше будет клиентов и прибыли для операторов", - подчеркнул Габурич.