Экс-посол США уверен, что Бакинский форум поможет найти нужные решения
Глобальный Бакинский форум поможет найти решение проблемы неравномерного распределения вакцин, заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, участник VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».
«Мы говорим о мире после COVID-19. У нас проблемы в здравоохранении, есть недостатки в экономике, в вопросе поставок нефти и газа. В Соединенных Штатах достаточно вакцин, но только три процента населения Африки полностью вакцинировано. Это серьезные проблемы, которые необходимо решать, и данный форум поможет найти нужные решения», - отметил бывший посол США.