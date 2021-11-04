Тысячи людей выйдут на свободу в связи с Днем Победы
Милли Меджлис Азербайджана одобрил объявление амнистии в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
На сегодняшнем заседании парламента на обсуждение депутатов был представлен вопрос об амнистии.
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и одобрен.
Отметим, что, учитывая исключительное значение 8 Ноября - Дня Победы для азербайджанского народа и продолжая традиции гуманизма, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой об объявлении амнистии.
Этот акт об амнистии, направленный в Милли Меджлис, коснется более 16 тысяч человек. Из них более 3 тысяч граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, будут освобождены. Также предусматривается, что до 3 тысяч человек будут освобождены от неотбытой части наказания.