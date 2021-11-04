Экс-президента Украины заподозрили в создании ОПГ

Государственное бюро расследований Украины заподозрило Януковича в создании ОПГ, сообщает Pravda.com.ua.

В пятницу, 5 ноября, следователь Государственного бюро расследований заявил о подозрении, что экс-президент Украины Виктор Янукович являлся руководителем организованной преступной группы.

По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014.

Отмечается, что из-за действий организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.