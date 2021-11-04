Депутат Салимов предстал перед судом

Как передает корреспондент haqqin.az, на предварительном заседании под председательством судьи Хафиза Алиева уточнялись анкетные данные фигурантов.

Сегодня в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу депутата Эльданиза Салимова.

Напомним, 29 июля депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане «Старый двор» в Хачмазе применил насилие в отношении сотрудника МВД. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Затем парламент на основании представления Генпрокуратуры лишил Э.Салимова депутатской неприкосновенности.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде ареста.