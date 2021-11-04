Депутат Салимов предстал перед судом
Сегодня в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу депутата Эльданиза Салимова.
Как передает корреспондент haqqin.az, на предварительном заседании под председательством судьи Хафиза Алиева уточнялись анкетные данные фигурантов.
Очередное заседание суда назначено на 17 ноября.
Напомним, 29 июля депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане «Старый двор» в Хачмазе применил насилие в отношении сотрудника МВД. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Затем парламент на основании представления Генпрокуратуры лишил Э.Салимова депутатской неприкосновенности.
Решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде ареста.