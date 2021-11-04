Участники акции в Иране демонстративно сожгли флаг США, передает телеканал Беларусь 1.

Митинг приурочен к 42-й годовщине захвата заложников в посольстве США в Тегеране сторонниками аятоллы Рухоллы Хомейни. В центральной манифестации приняли участие десятки тысяч человек.

Сообщается, что демонстранты скандировали "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!", жгли американские и израильские флаги, размахивали государственными флагами Ирана и портретами убитого американцами командующего подразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что 4 ноября 1979 года произошел захват посольства США в Тегеране. Антиамерикански настроенная толпа захватила дипмиссию в течение двух часов. Заложников освободить удалось лишь спустя 3 месяца.