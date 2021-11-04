Байрамов об отношениях с Ираном: положительные шаги уже сделаны

«В последние месяцы возникают некоторые вопросы о противоречивых моментах по поводу азербайджано-иранских отношений. Мнения по этому поводу были высказаны с обеих сторон. Мы должны смотреть на это реалистично». Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что разногласия могут возникнуть между любыми государствами, в том числе и странами-соседями.

«Это не исключено. Если возникают разногласия, мы стараемся находить способы их решения путем диалога в рамках соседских отношений. Это является позицией Азербайджана», - сказал глава ведомства.

Байрамов также заметил, что за последние несколько недель он провел телефонные переговоры с иранским коллегой из-за упомянутых вопросов.

«Состоялись официальные и неофициальные консультации по дипломатическим каналам. Я считаю, что положительные шаги уже сделаны и продолжатся в будущем. Уверен, что ирано-азербайджанские отношения, как и прежде, будут развиваться в позитивном направлении. Нас, как две соседние страны, связывают прочные узы. Вместе мы сможем реализовать проекты во благо наших народов и государств». – подчеркнул глава ведомства.