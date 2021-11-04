Теймур Мусаев успокоил: ситуация с COVID в Азербайджане под контролем

COVID-19 оказывает давление на систему здравоохранения стран мира. Всемирная организация здравоохранения обнародовала статистику распределения вакцин. В развитых странах на 100 человек приходится 133 дозы, а в странах с низким уровнем дохода эта цифра равна 4. В таких условиях трудно бороться с пандемией, заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев во время выступления на панельном заседании на тему «Общественное здравоохранение и вакцинация» VIII Глобального Бакинского форума.

Т.Мусаев отметил, что в результате успешной политики президента Ильхама Алиева и международных отношений Азербайджан получил необходимое количество вакцин. Разработана Национальная стратегия вакцинации, с 18 января этого года в стране начался процесс вакцинации. Привиты 60 процентов целевых групп населения.

И.о. министра подчеркнул, что несправедливое распространение вакцин приводит к принятию очень серьезных решений. Азербайджан с первого дня пандемии борется с «вакцинным национализмом». К сожалению, в мире все еще наблюдается это явление. Мусаев выразил надежду, что страны мира внесут свой вклад в дело справедливого распределения вакцин.

Т.Мусаев также довел до внимания участников форума, что ситуация с COVID в Азербайджане находится под контролем в результате принятых в стране своевременных мер.

Т.Мусаев заявил, что недавний рост уровня инфицирования COVID-19 в Азербайджане связан в первую очередь с тем, что люди успокоились на фоне общей благоприятной ситуации вследствие успешной кампании вакцинации и не придерживаются социальной дистанции, не соблюдают требования по использованию индивидуальных средств защиты.